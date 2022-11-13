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«Бросить меня на лед в подарок Валиевой? Я не против». Мишина и Галлямов ответили на вопросы блиц-интервью

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопросы блиц-интервью Максиму Транькову.

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