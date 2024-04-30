На Украине предложили запретить чиновникам вести каналы в Telegram

Global Look Press/Thomas Trutschel/PHOTOTHEK Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимьюк предложила запретить украинским чиновникам и госорганизациям вести каналы в Telegram.
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