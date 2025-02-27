Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

«Сбер» назвал суммы сбережений на счетах россиян «шокирующими»

«Сбер» назвал суммы сбережений на счетах россиян «шокирующими»

На годовой доход по процентам можно купить всю строящуюся недвижимость в стране, считают в банке. Однако эксперты полагают, что это всего лишь фигура речи, а не точные математические расчеты Руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников назвал суммы сбережений на счетах россиян «шокирующими».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх