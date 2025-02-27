«Сбер» назвал суммы сбережений на счетах россиян «шокирующими»

На годовой доход по процентам можно купить всю строящуюся недвижимость в стране, считают в банке. Однако эксперты полагают, что это всего лишь фигура речи, а не точные математические расчеты Руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников назвал суммы сбережений на счетах россиян «шокирующими».
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