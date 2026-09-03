Отделения Института Гёте закрывают в России из-за мер против Русского дома

В ответ на действия, направленные против Русского дома в Берлине, Россия намерена закрыть отделения Института Гёте, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 сентября журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026).
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