Отделения Института Гёте закрывают в России из-за мер против Русского дома

В ответ на действия, направленные против Русского дома в Берлине, Россия намерена закрыть отделения Института Гёте, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 сентября журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026).