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Лукашенко: Вступим в войну первыми на украинском направлении

Лукашенко: Вступим в войну первыми на украинском направлении

Россия и Белоруссия планируют провести совместные маневры на границе с Украиной. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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