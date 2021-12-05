Лукашенко: Вступим в войну первыми на украинском направлении

Россия и Белоруссия планируют провести совместные маневры на границе с Украиной. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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