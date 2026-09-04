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Газета.ру

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Sohu: Путин хочет мира, но не намерен ослаблять хватку

Sohu: Путин хочет мира, но не намерен ослаблять хватку

Выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме позволило сделать вывод, что Москва открыта для диалога, однако это не подразумевает ослабление военной активности.

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