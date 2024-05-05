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Александр Галлямов: «Однозначно планируем усложнять контент и сейчас разучиваем новые элементы»

— Как обстоят дела в подготовке к сезону? Короткую ставил Илья Авербух — как вам новая программа и будут ли сюрпризы от вас в этой постановке? — Программа действительно необычная, для нас это довольно новый стиль.

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