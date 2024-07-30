Саратовский филиал "Ситематик" ввел бесплатные платежи за коммунальные услуги через Alfa House

В Саратовской области появилась возможность оплачивать коммунальные услуги для жителей бесплатно. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Саратовского филиала АО "Ситематик" и оператора приложения "Альфа Дом".
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