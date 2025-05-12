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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Верхэге первым в истории «Флориды» забил 30 голов в плей-офф за карьеру. У него 11 победных шайб – делит 5-е место среди действующих игроков с Овечкиным, Перри и Кэйном

Верхэге первым в истории «Флориды» забил 30 голов в плей-офф за карьеру. У него 11 победных шайб – делит 5-е место среди действующих игроков с Овечкиным, Перри и Кэйном

Форвард «Пантерс» забросил победную шайбу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (2:0, 2-2).

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