Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В России с начала СВО спецслужбы предотвратили 419 террористических актов

Директор ФСБ России провёл заседание Национального антитеррористического комитета Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, Директора ФСБ России А.

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Комментарии
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валерия
А почему бы не обнародовать имена и фотографии этих бандитов? А также сообщить о том, какой приговор они получили и где отбывают наказание( чтобы было кому ими заняться)
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9 час.
Людмила Фирстова
Валерия, это сложно, это нужно специально штат сотрудников организовать, да и зачем нужны лишние затраты времени и денег?
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8 час.
Александр Симаков
А Вам-то это зачем? Вы же не будете ими заниматься? 😀    То, что спецслужбы предотвратили терракты не означает, что преступников будут судить,  их приговорят и они будут отбывать наказание.  Судят тех, кто при задержании   не оказал сопротивление и остался в живых. Например, при задержании  Капустина, Кейнера и Ушкова, которые готовили покушение на владельца «Царьграда» Малафеева,  последние двое оказали сопротивление и были ликвидированы.
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8 час.

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