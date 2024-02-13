В России с начала СВО спецслужбы предотвратили 419 террористических актов

А почему бы не обнародовать имена и фотографии этих бандитов? А также сообщить о том, какой приговор они получили и где отбывают наказание( чтобы было кому ими заняться)

Александр Симаков

А Вам-то это зачем? Вы же не будете ими заниматься? 😀 То, что спецслужбы предотвратили терракты не означает, что преступников будут судить, их приговорят и они будут отбывать наказание. Судят тех, кто при задержании не оказал сопротивление и остался в живых. Например, при задержании Капустина, Кейнера и Ушкова, которые готовили покушение на владельца «Царьграда» Малафеева, последние двое оказали сопротивление и были ликвидированы.