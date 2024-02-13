Директор ФСБ России провёл заседание Национального антитеррористического комитета Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, Директора ФСБ России А.
В России с начала СВО спецслужбы предотвратили 419 террористических актов
Комментарии
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валерия
А почему бы не обнародовать имена и фотографии этих бандитов? А также сообщить о том, какой приговор они получили и где отбывают наказание( чтобы было кому ими заняться)
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9 час.
Людмила Фирстова
Валерия, это сложно, это нужно специально штат сотрудников организовать, да и зачем нужны лишние затраты времени и денег?
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8 час.
Александр Симаков
А Вам-то это зачем? Вы же не будете ими заниматься? 😀 То, что спецслужбы предотвратили терракты не означает, что преступников будут судить, их приговорят и они будут отбывать наказание. Судят тех, кто при задержании не оказал сопротивление и остался в живых. Например, при задержании Капустина, Кейнера и Ушкова, которые готовили покушение на владельца «Царьграда» Малафеева, последние двое оказали сопротивление и были ликвидированы.
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8 час.
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