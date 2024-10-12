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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черкас о СКА в 90-е: «Уже все определяли финансы. Мы по четыре месяца зарплаты не получали, но никто не ныл. Было непросто, как и всем в стране, наверное»

– Вновь вы столкнулись с Михайловым уже в 1990-е – в его второй приход в СКА, когда сами уже стали тренером.

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