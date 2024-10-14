Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Правильно?! Накачаем хуситов оружием , как когда то америка талибан накачала... Потом будем расхлёбывать... Главное н..."Так держать, Вик...
  • Владимир Акулов
    Нужно  понимать    СУТЬ    событий  : какой  народ  куда  ломился? Жители  ГДР  толпами  бежали  в  ФРГ...Или  народ ...«Вы, русские, нас...
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    И нас и немцев развели как папуасов на стеклянные бусы. И мы и они в то время этого очень хотели. А теперь очухались,...«Вы, русские, нас...

А ведь теперь русским больше некуда бежать от "братских народов"

А ведь теперь русским больше некуда бежать от "братских народов"

Показательная дискуссия в Госдуме. Среди прочих озвучена мысль о том, на какие деньги и чьими руками ОПГ-диаспоры блокируют ужесточение миграционного законодательства.

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Комментарии
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наталия мезенева
Почему на местах, в полиции, школах, больницах никто не ставит их (мигрантов) на место? Позволяя им и их детям навязывать свои условия. Учитель сделала замечание ученицы и после скандала, не ученицу наказали за еду  во время урока, а учительницу хотят уволить! Что за лизоблюдство!
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11 час.
Сергей С
&quot;...развалилось это &quot;государство-цивилизация&quot; с таким оглушительным грохотом, что кровью умываемся до сих пор...&quot; - Союз развалили целенаправленно.Каждая катастрофа имеет свою Фамилию ,Имя  и Отчество.
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10 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья!
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8 час.

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