А ведь теперь русским больше некуда бежать от "братских народов"

наталия мезенева

Почему на местах, в полиции, школах, больницах никто не ставит их (мигрантов) на место? Позволяя им и их детям навязывать свои условия. Учитель сделала замечание ученицы и после скандала, не ученицу наказали за еду во время урока, а учительницу хотят уволить! Что за лизоблюдство!