Показательная дискуссия в Госдуме. Среди прочих озвучена мысль о том, на какие деньги и чьими руками ОПГ-диаспоры блокируют ужесточение миграционного законодательства.
А ведь теперь русским больше некуда бежать от "братских народов"
Комментарии
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наталия мезенева
Почему на местах, в полиции, школах, больницах никто не ставит их (мигрантов) на место? Позволяя им и их детям навязывать свои условия. Учитель сделала замечание ученицы и после скандала, не ученицу наказали за еду во время урока, а учительницу хотят уволить! Что за лизоблюдство!
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11 час.
Сергей С
"...развалилось это "государство-цивилизация" с таким оглушительным грохотом, что кровью умываемся до сих пор..." - Союз развалили целенаправленно.Каждая катастрофа имеет свою Фамилию ,Имя и Отчество.
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10 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья!
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8 час.
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