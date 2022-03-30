ЭНЕРГИЯ ДНЯ 31 марта 2022 года

Энергия дня тридцать первого марта две тысячи двадцать второго года. Числовой код 932 =В вашу Жизнь войдут новые люди, которые станут преданными друзьями или коллегами=Всего лишь несколько слов могут изменить Жизнь человека в ту или иную сторону =Все люди, животные, Планета - это Единый организм и Жизнь каждого живого существа – священна!= Всё приходит и уходит своим чередом в порядке наших возможностей и необходимостей= Всю Жизнь ожидаешь встречи с кем-то, кто поймёт тебя и примет таким, какой ты есть =В твоей Жизни не происходит ничего - буквально ничего - что сначала не было бы мыслью = Главное, вы можете изменить Прошлое и его последствия в Будущем, изменив точку зрения =Если вы захотите быть Божественным существом в физическом теле, то вы им станете =Если вы не изменяете свой ум, но оставляете его так, как есть, возникают покой и блаженство = Если вы указываете на человека пальцем, то другие три пальца в это время указывают на вас = Если у человека в Душе есть требуемый багаж Знаний, то он принимает Истину без доказательств =Жизнь без развития своих творческих способностей, идущих от Души, – безсмысленна =Жизнь — океан; трудно плыть по бурной поверхности, слабые идут на дно: там спокойнее = За пределами привычного нам Мира находится огромный Океан Волн различных частот= За счастьем не надо бежать, надо выбрать свою дорогу, и счастье будет идти вместе с тобой.