Более 12 млн похитили мошенники у жителей Приангарья за три дня

За три дня в Иркутской области мошенники выманили у 14 жителей более 12 миллионов рублей, выдавая себя за банкиров, брокеров, полицейских и сотрудников Госуслуг, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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