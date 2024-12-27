Овчинский: Павильон «Макет Москвы» подготовил новогоднюю программу

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил специальную новогоднюю программу на январские праздники. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.