Овчинский: Павильон «Макет Москвы» подготовил новогоднюю программу

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил специальную новогоднюю программу на январские праздники. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
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