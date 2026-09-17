Путин продлил эмбарго на западное продовольствие до 2028 года

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2028 года сельскохозяйственное эмбарго в отношении США, ЕС и других стран.
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