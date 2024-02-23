Станция New Horizons определила повышенную запыленность Пояса Койпера

Новый исследовательский проект показал, что Пояс Койпера может быть шире, чем считалось ранее. Исследователи использовали данные, собранные прибором SDC (Venetia Burney Student Dust Counter), установленным на станции New Horizons, чтобы определить плотность частиц пыли в Поясе Койпера.