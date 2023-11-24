Служащая в ВСУ американка раскрыла рост потерь боевиков

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Леонид Ла Рошель

Аналитика от хРЕНь-ТВ, подтверждённая фактами и цифрами - "Она (санитарка-американка) констатировала, что многие боевики были ранены и убиты." Сцуко, не пускайте детей к компьютеру, а то они такую хрень пишут...