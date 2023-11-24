Служащая в ВСУ американка раскрыла рост потерь боевиков

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) за несколько недель увеличилось число потерь. Об этом 23 ноября в статье для портала Business Insider рассказала гражданка США Ребекка Мациоровски, примкнувшая к ВСУ в качестве медсестры.
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