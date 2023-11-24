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Служащая в ВСУ американка раскрыла рост потерь боевиков

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) за несколько недель увеличилось число потерь. Об этом 23 ноября в статье для портала Business Insider рассказала гражданка США Ребекка Мациоровски, примкнувшая к ВСУ в качестве медсестры.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Аналитика от хРЕНь-ТВ, подтверждённая фактами и цифрами -  &quot;Она (санитарка-американка) констатировала, что многие боевики были ранены и убиты.&quot; Сцуко, не пускайте детей к компьютеру, а то они такую хрень пишут...
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