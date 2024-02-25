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Предприниматель из городского округа Красногорск заплатит 927 тысяч рублей за мусорную свалку

Предприниматель из городского округа Красногорск заплатит 927 тысяч рублей за мусорную свалку

Арбитражный суд Московской области вынес решение о взыскании с предпринимателя 927 тысяч рублей за несанкционированную мусорную свалку на территории коттеджного поселка «Седьмая миля» в деревне Бузланово городского округа Красногорск.

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