Предприниматель из городского округа Красногорск заплатит 927 тысяч рублей за мусорную свалку

Арбитражный суд Московской области вынес решение о взыскании с предпринимателя 927 тысяч рублей за несанкционированную мусорную свалку на территории коттеджного поселка «Седьмая миля» в деревне Бузланово городского округа Красногорск.
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