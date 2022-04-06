Комитет по этике рассмотрит оскорбления судей президентом «Урала» 15 апреля

Комитет по этике по этике рассмотрит оскорбления в адрес судей со стороны президента «Урала». Григорий Иванов после матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) раскритиковал работу арбитров и назвал их «козлами».

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