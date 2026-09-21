Market Impacts of the 2026 US Mid-term Elections Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI_DL:MES1! JimHuangChicago Trade ideas on CME Micro E-Mini S&P 500 Futures and Options ( MES1! ) Four years ago, I raised a question on TradingView: How would the outcomes of US midterm elections impact the financial markets? https://www.
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