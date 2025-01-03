В России могут запретить иностранные названия жилкомплексов

Государственная дума России готовится рассмотреть законопроект о защите русского языка, который ограничит использование англицизмов и иностранных слов в публичном пространстве, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
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