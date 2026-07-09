В США вор пытался скрыться верхом на игрушечном жирафе после ограбления благотворительного магазина

В американском штате Калифорния произошел необычный инцидент: мужчина, оседлавший большого игрушечного жирафа, совершил кражу пожертвованных вещей из благотворительного магазина и попытался скрыться на этом необычном транспортном средстве.
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