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Регионы России

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В США вор пытался скрыться верхом на игрушечном жирафе после ограбления благотворительного магазина

В США вор пытался скрыться верхом на игрушечном жирафе после ограбления благотворительного магазина

В американском штате Калифорния произошел необычный инцидент: мужчина, оседлавший большого игрушечного жирафа, совершил кражу пожертвованных вещей из благотворительного магазина и попытался скрыться на этом необычном транспортном средстве.

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