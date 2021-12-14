Новости Тамбова

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Жители нескольких улиц Тамбова останутся без электричества

Жители нескольких улиц Тамбова останутся без электричества

Жители семи улиц Тамбова сегодня останутся без электричества. Как сообщает администрация областного центра со ссылкой на информацию АО «ОРЭС-Тамбов», 14 декабря на время проведения работ будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов.

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