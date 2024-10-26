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Савиола о «Золотом мяче»: «Мне нравится Родри. Если бы награду выиграл хавбек, это перевернуло бы представление о ней. Лаутаро и Винисиус тоже заслужили»

– Кому бы вы отдали «Золотой мяч»: Винисиусу, Беллингему, Родри или Карвахалю? – Мне очень нравится Родри, он показал великолепный уровень в «Манчестер Сити».

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