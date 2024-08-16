В Омской области в восьмой раз заморозили премии лучшим юристам - на это нет денег. Ранее власти заявляли, что таким образом могут экономить по 500 тысяч в год.
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В Омской области в восьмой раз заморозили премии лучшим юристам - на это нет денег. Ранее власти заявляли, что таким образом могут экономить по 500 тысяч в год.