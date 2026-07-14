YouTube обвинили в пропаганде анорексии среди подростков в Великобритании

Специалисты британско-американского Центра по борьбе с распространением ненависти в цифровом пространстве (CCDH) обвинили видеохостинг YouTube в распространении роликов, пропагандирующих нездоровую худобу и жесткие ограничения в еде.
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