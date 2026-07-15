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Украина готовила теракт на нефтяном объекте в Нягани

Украина готовила теракт на нефтяном объекте в Нягани

Сотрудники ФСБ задержали исполнителяСотрудники ФСБ задержали в Тюменской области гражданина России, который по заданию украинских спецслужб планировал совершить теракт на нефтяном объекте в городе Нягань.

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