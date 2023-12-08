День рождения компьютерной мыши: 9 декабря во многих странах будут вспоминать историю создания устройства Юлия СкворцоваВ эту субботу, 9 декабря 2023 года, граждане разных стран мира будут отмечать необычный праздник — День рождения компьютерной мыши.