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Англия завоевала бронзу ЧМ. Перед турниром команда Тухеля котировалась третьим фаворитом

Англия стала бронзовым призером ЧМ-2026. Команда Томаса Тухеля победила Францию со счетом 6:4 и впервые с 1966 года завоевала медали ЧМ.

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