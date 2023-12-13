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В Госдуме допустили, что Зеленский сворует часть выделенных Байденом денег

В Госдуме допустили, что Зеленский сворует часть выделенных Байденом денег

Выделение $200 млн Украине со стороны США не сыграет большой роли на линии спецоперации. Об этом 13 декабря «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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