В Госдуме допустили, что Зеленский сворует часть выделенных Байденом денег

Выделение $200 млн Украине со стороны США не сыграет большой роли на линии спецоперации. Об этом 13 декабря «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.