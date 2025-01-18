Названы требующие срочного обращения к врачу симптомы гриппа

Иммунолог Крючков: при выраженных симптомах гриппа надо обращаться к врачу Большинство россиян не обращаются к врачу при симптомах гриппа или ОРВИ, но сделать это необходимо тогда, когда они становятся выраженными и продолжительными, рассказал «Ленте.