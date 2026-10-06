С 1 октября в Алтайском крае выросли тарифы на природный газ

С 1 октября в Алтайском крае изменились тарифы на природный газ. Как сообщает пресс-служба управления региона по госрегулированию цен и тарифов, кубометр топлива в среднем подорожает на рубль.
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