В Сергиевом Посаде подросток зарубил топором мать

Подросток, подозреваемый в убийстве матери, задержан в Сергиевом Посаде. Об этом 7 ноября сообщило главное следственное управление России Следственного комитета по Московской области (ГСУ СК РФ) на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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