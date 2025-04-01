Российским дачникам посоветовали начать сезон с осмотра кровли дома

Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев рассказал в беседе с RT о самых важных работах, которые необходимо выполнить на загородном участке в первую очередь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии