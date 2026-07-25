Скандалы с отставками на Украине получили неожиданное объяснение

На Украине началась серьезная борьба за власть, напоминающая «драку бульдогов под ковром». Это продемонстрировала серия кадровых отставок и назначений, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии