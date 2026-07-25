Политика как он...
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Политика как она есть

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Скандалы с отставками на Украине получили неожиданное объяснение

Скандалы с отставками на Украине получили неожиданное объяснение

На Украине началась серьезная борьба за власть, напоминающая «драку бульдогов под ковром». Это продемонстрировала серия кадровых отставок и назначений, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, передает РИА Новости.

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