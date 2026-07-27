«ВСУ продолжают атаковать мирных жителей»: за ночь над Россией сбили 276 БПЛА — есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 27 июля силы ПВО сбили 276 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны. В результате атаки в Ростове-на-Дону два человека погибли и пятеро пострадали, в Белгороде ранения получили 13 мирных жителей, в том числе двое детей.