RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

«ВСУ продолжают атаковать мирных жителей»: за ночь над Россией сбили 276 БПЛА — есть погибшие и пострадавшие

«ВСУ продолжают атаковать мирных жителей»: за ночь над Россией сбили 276 БПЛА — есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 27 июля силы ПВО сбили 276 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны. В результате атаки в Ростове-на-Дону два человека погибли и пятеро пострадали, в Белгороде ранения получили 13 мирных жителей, в том числе двое детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии