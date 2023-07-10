Русская община встала на защиту петербуржца от беспредела мигрантов

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ИЗРАЭЛЬХЭНДС

И так два солдата азиата из стройбата в выходной, вкусив портвейн 777 решили , что пора вкусить и плода любви . Ранее они приметили козу Марыси возле учебного поля, куда и вела эта лестница. Домашний сексуальный опыт подсказал, что один должен держать за рога, а другой сняв сапог , засунул туда задние ноги козы и..... стал удовлетворять свою сексуальную потребность. Коза пыталась сопротивляться бодаясь и издавая звуки, которые привлекли внимание хозяйки. Марыся издалека подумала, что козу хотят украсть, но подбежав ближе, увидела такое, что взревела благими матом и кинулась