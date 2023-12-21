Места ёлочных базаров в Петербурге отмечены на карте ГИС

Новый объект появится на карте после заключения договора с городом. Актуальные места ёлочных и новогодних базаров визуально представлены на интернет-карте Региональной геоинформационной системы Петербурга.
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