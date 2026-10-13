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North Korea says 'tactical' ballistic missile test confirms key upgrade

North Korea test-fired what it called a "tactical ballistic missile" to confirm an upgrade to a key component of its weapons systems, state-run media reported Tuesday.

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