Председатель ПК ВСНП встретился с президентом Мали

Пекин, 2 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в понедельник встретился с президентом Мали Ассими Гоитой, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.