Ковер с деньгами. В деле о даче взятки президенту Гватемалы нашли «русский след»

Подкупить главу государства, по данным NYT, пыталась горнодобывающая компания, связанная с РФ. Считается, что так бизнес хотел добиться права работать в одном из крупнейших портов страныПрокуратура Гватемалы начала расследование по факту дачи взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи от граждан России.