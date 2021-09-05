Ковер с деньгами. В деле о даче взятки президенту Гватемалы нашли «русский след»

Подкупить главу государства, по данным NYT, пыталась горнодобывающая компания, связанная с РФ. Считается, что так бизнес хотел добиться права работать в одном из крупнейших портов страныПрокуратура Гватемалы начала расследование по факту дачи взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи от граждан России.
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