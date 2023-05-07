«Это был самый ужасный этап», – Светлана Бондарчук высказалась о непростом характере сына

Светлана Бондарчук родила двоих детей от Фёдора Бондарчука. 54-летняя модель признаётся, что их старший сын не был лёгким ребёнком в воспитании.
Популярные статьи
- В Совфеде раскритиковали законопроект, по которому студенты-бюджетники должны будут отработать 3 года по распределению
- Дочь Георгия Вицина после ухода отца из жизни ведет затворнический образ жизни
- Почему младшие дети Оксаны Акиньшиной живут с отцом в Грузии, а старшего сына с особенностями в развитии она отдала на воспитание матери
Свежие комментарии