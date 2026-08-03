Кубок России 2026/27: результаты первого раунда и расписание Пути регионов

Первый раунд Пути регионов Кубка России сезона 2026/27 прошёл с 28 по 30 июля. В 12 матчах команды забили 39 голов, а в одной встрече — «СКА Ростов» и пензенский «Зенит» — победитель определялся в серии пенальти (6:5 после ничьей 2:2).