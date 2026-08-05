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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» заинтересовался опорником «Флуминенсе» Эркулесом после отказа Данило (Globo)

«Зенит» интересуется опорным хавбеком «Флуминенсе» Эркулесом Перейрой , сообщает Globo. Петербургский клуб обратил внимание на 25-летнего бразильца после того, как Данило из « Ботафого » ответил отказом .

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