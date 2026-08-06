«Красная строка» в Екатеринбурге: Billy’s Band и Дмитрий Емец на фестивале

IV Международный книжный фестиваль «Красная строка» состоится в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. В этом году его ключевая тема — «Эта музыка будет вечной», поэтому помимо обширной литературной программы организаторы подготовили для гостей насыщенную музыкальную часть.
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