«Красная строка» в Екатеринбурге: Billy’s Band и Дмитрий Емец на фестивале

IV Международный книжный фестиваль «Красная строка» состоится в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. В этом году его ключевая тема — «Эта музыка будет вечной», поэтому помимо обширной литературной программы организаторы подготовили для гостей насыщенную музыкальную часть.