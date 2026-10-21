По данным республиканского управления Роспотребнадзора, в период с 12 по 18 октября в Карелии было зафиксировано 3,7 тысячи случаев ОРВИ.
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