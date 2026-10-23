В Пермском крае средствами противовоздушной обороны были уничтожены 20 дронов. Об этом в своем канале в «Максе» проинформировал губернатор Дмитрий Махонин, уточнив, что на местах падения обломков задействованы оперативные службы.
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