Скалони предложил Месси пропустить 2 матча сборной после ковида. Аргентина уже вышла на ЧМ-2022

Форварда сборной Аргентины Лионеля Месси могут не вызвать на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022 с Чили и Колумбией, которые пройдут 27 января и 1 февраля соответственно.
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