Суд снова отказал автору песни «К черту любовь» в запрете Лободе на исполнение

Истринский городской суд Московской области в очередной раз отклонил иск композитора Олега Влади, который требовал лишить певицу Светлану Лободу права на исполнение его хита «К черту любовь» из-за ее политической позиции и поддержки украинской армии.
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